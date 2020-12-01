Названы заведения общепита, успешно пережившие весенний локдаун Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров назвал заведения общепита, которые смогли пережить весенний локдаун и продолжить стабильно работать.

Сложнее всего пришлось семейным и несетевым проектам. Именно они пострадали первыми и в кризисы 2008-го, 2014-го годов.

- Сложно маленьким заведениям с небольшими коллективами. Они посыпались сразу, - отметил Бухаров в беседе с «Известиями».

А вот заведения крупных рестораторов чувствуют себя хорошо.

Дополнительные очки в новых реалиях заработали те, кто смог организовать доставку в невысоком чеке, — это прежде всего заведения восточной, грузинской и паназиатской кухни.

- В 2020 году функциональные визиты (быстрые, просто поесть) сокращаются, вместо них выбирают доставку. Так как это становится быстрее, из-за высокой конкуренции цены снижаются, - заключил основатель компании по ресторанному консалтингу Welcomepro Сергей Ицков.

Тем временем столичные власти обещают не закрывать фуд-корты в торговых центрах. Но контроль за соблюдением масочного режима усилят, сообщает телеканал "360".