Марадона упал с кровати и сильно ударился головой незадолго до смерти

Смерти аргентинского футболиста Диего Марадоны можно было избежать. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Смерти аргентинского футболиста Диего Марадоны можно было избежать. Как стало известно, за несколько дней до трагичных событий спортсмен упал с кровати и сильно ударился о стену правой стороной головы. После этого медики могли провести обследование, но ничего не сделали.

«Его врач Леопольдо Луке — хороший человек, но если у меня будет лучший Ferrari в мире и я отдам его пятилетнему мальчику, то он его уничтожит. Диего упал с кровати за несколько дней до смерти, ударился головой. А они не сделали никаких тестов после этого», — сказал изданию Marca Марио Бодри, возлюбленный экс-жены футболиста Вероники Охеды.

Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года на 61 году жизни. По заключению врачей, причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность.

Окружение футболиста требует расследования его смерти. По словам адвоката, скорая ехала к Марадоне более 30 минут, а также его оставили без медицинского наблюдения на 12 часов. Это с учетом того, что до этого спортсмен перенес операцию на мозге и за ним должны были следить круглосуточно.