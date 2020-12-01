Число пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в Германии возросло до 15 Фото: Twitter.com

Число пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в немецком городе Трире увеличилось до 15 человек. Об этом сообщил бургомистр города Вольфрам Лайбе.

«У нас установлено двое убитых и до 15 человек пострадавших, в том числе тяжело … мы пытаемся спасти людей», - заявил бургомистр, отметив, что на месте работают медики и кареты скорой помощи.

Автомобиль совершил наезд на людей в пешеходной зоне Фото: Twitter.com

Как писал сайт kp,ru, автомобиль совершил наезд на людей в пешеходной зоне немецкого города Трир во вторник, 1 декабря. По данным правоохранительных органов, в результате наезда погибли два человека. Изначально бургомистр сообщал о десяти пострадавших.

В результате наезда погибли два человека Фото: Twitter.com

Полиция задержала мужчину, осуществившего наезд, и сообщила, что вместе с другими аварийными службами находится на месте происшествия в центре города, где проводит спецоперацию. Правоохранители призвали жителей избегать этот район.

Число пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов возросло до 15 Фото: Twitter.com

Местные СМИ заявляют, что черный Range Rover несся по пешеходной улице на скорости более 70 км/ч