Нижний Новгород борется за победу в народном голосовании за звание IT-столицы России

Нижний Новгород, по данным на 1 декабря, занимает промежуточное второе место в народном голосовании за звание IT-столицы России, организованном устроителями конкурса «Цифровой прорыв» и «Премии Рунета».

- За Нижний Новгород отдали свои голоса уже более 13 тысяч человек, пока мы занимаем второе место. Уверен, что наш город достоин первого места и звания IT-столица России, – подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Хочу еще раз призвать всех нижегородцев проголосовать за Нижний Новгород. Сегодня еще можно успеть поддержать наш город в этом конкурсе, – добавил губернатор Нижегородской области.

Победителями голосования станут регионы, которые внесли свой вклад в развитие Рунета в 2019/2020 гг. Помимо статуэтки «Премии Рунета 2020», победитель получит право принять одно из мероприятий «Цифрового прорыва» в 2021 году: этот конкурс является флагманским проектом президентской платформы АНО «Россия - страна возможностей».

Каждый пользователь сможет выбрать город, занимающий лидирующие позиции в цифровизации страны, отталкиваясь от следующих критериев: наличие развитой IT-инфраструктуры, хорошей базы подготовки специалистов, сильных и перспективных проектов и стартапов, поддержка IT-бизнеса, привлекательность для профессионалов.

- В Нижегородской области – одной из первых в стране — в рекордно короткие сроки начал работу Центр управления регионом, который позволяет максимально оперативно реагировать на жалобы жителей в сети Интернет. Мы активно внедряем передовые цифровые технологии в жизнь: «умный город», блокчейн в госуправлении, система гражданского голосования — это лишь небольшой спектр IT-решений, который у нас сегодня есть, – заключил Глеб Никитин.

Голосование проходит на сайте «Цифрового прорыва»: https://leadersofdigital.ru/#city-voting до 2 декабря 2020 года.