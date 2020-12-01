Эксперт поддержал предложение обязательно тестировать подростков на наркотики Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зампредседателя Госдумы Ирина Яровая предложила включить в обязательную диспансеризацию подростков проверку на алкоголизм и наркоманию. Дмитрий Валюков, председатель попечительского совета фонда «Здоровая страна», поддержал инициативу.

По его мнению, «чем раньше будет выявлена проблема, тем больше шансов победить ее».

- Принудительное узнавание о проблеме любого ребенка, способствует скорейшему решению. Я уже 15 лет занимаюсь этими вопросами и могу сказать, ничто так не успокаивает маму, как вовремя сделанный тест с отрицательным результатом, - подчеркивает Валюков в беседе с ОТР.

Общественник отметил, что если нет контроля и ответственности, то родители могут даже не догадываться, что дети употребляют запрещенные вещества или алкоголь.

- Промедление может привести к страшным последствиям. Думаю, это поможет спасти молодежь. Родители всегда боятся, что узнают, поставят на учет. Но поверьте, у нас никто не спешит ставить на учет с первого раза. Лучше раньше начать решать ситуацию, чем узнать о ней уже в больнице,- заключил эксперт.