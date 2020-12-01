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Бургомистр немецкого Трира заявил об умышленном наезде на пешеходов

В результате наезда пострадали 15 человек, двое погибло
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Бургомистр немецкого Трира заявил об умышленном наезде на пешеходов

Бургомистр немецкого Трира заявил об умышленном наезде на пешеходов

Фото: Twitter.com

Наезд автомобиля на пешеходов в немецком городе Трире носил умышленный характер. Такое заявление сделал бургомистр города Вольфрам Лайбе. По его словам, водитель наехал на людей в пешеходной зоне «в приступе ярости».

«У нас имел место умышленный наезд на пешеходов в центре города», - сказал глава города в эфире телеканала SWR

В результате наезда погибли два человека

В результате наезда погибли два человека

Фото: Twitter.com

Как писал сайт kp,ru, автомобиль совершил наезд в пешеходной зоне Трира во вторник, 1 декабря. По данным полиции города, в результате наезда погибли два человека. Изначально бургомистр сообщал о десяти пострадавших, но позже число пострадавших возросло до 15 человек.

Число пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов возросло до 15

Число пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов возросло до 15

Фото: Twitter.com

Правоохранители задержали 51-летнего гражданина Германии, совершившего наезд на пешеходов, и сообщили, что вместе с другими аварийными службами ведут работу на месте происшествия в центре города, где проводят спецоперацию. Полиция призвала жителей города избегать этого района.

По данным местных СМИ, черный Range Rover ехал по пешеходной улице на скорости более 70 км/ч

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