Бургомистр немецкого Трира заявил об умышленном наезде на пешеходов Фото: Twitter.com

Наезд автомобиля на пешеходов в немецком городе Трире носил умышленный характер. Такое заявление сделал бургомистр города Вольфрам Лайбе. По его словам, водитель наехал на людей в пешеходной зоне «в приступе ярости»

Как писал сайт kp,ru, автомобиль совершил наезд в пешеходной зоне Трира во вторник, 1 декабря. По данным полиции города, в результате наезда погибли два человека. Изначально бургомистр сообщал о десяти пострадавших, но позже число пострадавших возросло до 15 человек.

Правоохранители задержали мужчину, совершившего наезд на пешеходов, и сообщили, что вместе с другими аварийными службами ведут работу на месте происшествия в центре города, где проводят спецоперацию. Полиция призвала жителей города избегать этого района.

По данным местных СМИ, черный Range Rover ехал по пешеходной улице на скорости более 70 км/ч