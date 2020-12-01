Центральный проспект Еревана перекрыла оппозиция, требующая отставки Пашиняна Фото: REUTERS

Центральный проспект Еревана перекрыли оппозиционные активисты, требующие отставки премьер-министра страны Никола Пашияна. Оппозиция направилась к зданию правительства Армении. Правоохранительные органы начали задержания.

Участники акции протеста перекрыли центральный проспект Маштоца. По предварительным данным, задержаны около 40 человек.

Аналогичная акция проходила в столице Армении днем ранее, 30 ноября, когда противники Пашиняна пытались перекрыть центральный проспект города, полиция начала их оттеснять и задерживать. Участники акции выступали с лозунгами о том, что «Никол Пашинян – предатель».

Напомним, 10 ноября вступил в силу договор о полном прекращение огня на территории Нагорного Карабахе. После заявлений о соглашении недовольные договором в тот же день вышли на улицы Еревана. Как сообщал сайт kp.ru, протестующие ворвались в здание правительства Армении, и выломали окна. Оппозиция требует отставки главы кабмина.

Накануне президент Армении Армен Саркисян заявил о необходимости формирования в стране нового правительства национального единства, проведения выборов, а также референдума по изменению конституции страны.