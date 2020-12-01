Москву ожидают пробки до 9 баллов

Столичные дороги во вторник, 1 декабря будут серьезно загружены. Местами до девяти баллов ожидает Дептранс столицы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Столичные дороги во вторник, 1 декабря будут серьезно загружены. Местами до девяти баллов ожидает Дептранс столицы.

В своем Telegram-канале ведомство выпустило памятку, в которой сообщило о прогнозе не вечер первого дня зимы, составленном вместе с ЦОДД.

Дептранс напомнил, что сложная ситуация ожидается в районе РЖД арены из-за футбольного матча, который начнется в 19:30. Также водителям придется постоять на Третьем транспортном кольце, в разных частях МКАДа, и на крупнейших столичных шоссе - Энтузиастов, Щелковском и Волоколамском. По Ленинградке путь может занять до 70 минут (вместо 15).

Что касается самых загруженных улиц – то пальма первенства у Рязанского проспекта и проспекта Мира, а также у Профсоюзной улицы, на которой можно потерять около часа.

«Планируйте свой маршрут заранее. На дорогах станет легче после 20:30», - отметили в Дептрансе.

Утром, 1 декабря столичных автомобилистов предупредили о мокром снеге и гололедице, из-за которых призвали быть внимательнее на дорогах.