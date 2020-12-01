Лавров: Москва едва ли примет заявление Санду о выводе войск из Приднестровья

Министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российские власти едва ли смогут принять заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о выводе российских миротворцев из Приднестровья.

«Добрые отношения между двумя странами предполагают учет ранее достигнутых договоренностей», - добавил он в ходе пресс-конференции по итогам участия в заседании СМИД ОДКБ.

Лавров заверил, что Москва слышит заявления Санду: как о приоритете европейского направления развития внешних связей Молдовы, так и о том, что она хочет сохранить добрые отношения с Россией.

Министр считает, что прекратить контроль за состоянием складов в Приднестровье нельзя, потому что такие действия могут быть опасны.

Он напомнил, что группа военнослужащих охраняет склады боеприпасов в Колбасне, и эти схроны «в таком состоянии, что прекращение контроля за их состоянием чревато очень серьезными инцидентами».

Накануне Майя Санду также заявила, что считает долг Молдавии перед "Газпромом" нечестным, потому что только в Приднестровье не платят за газ, а Кишинев оплатил все задолженности. На что в Госдуме ее осекли - отметив, что вывода войск из Приднестровья она требует, а как разговор зашел за долги по газу, то открещивается от региона.