В Совфеде объяснили, за что могут уводить сотрудника на «удаленке» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко объяснила, при каких обстоятельствах работодатель может уволить сотрудника, который работает на «удаленке». Одной из причин может стать смена места дислокации без предупреждения начальства.

- То есть в случае, если ту же работу человек дистанционно проводил у себя дома, а потом понял, что ему нужно поехать в летний период, например, в Сочи. Находясь на пляже, сотрудник не может в полном объеме выполнять работу, работодатель видит ухудшение качества труда, то имеет право уволить такого сотрудника, - пояснила она.

Еще одна причина для увольнения – отсутствие связи с сотрудником. Если работодатель не может дозвониться до работника более двух дней подряд, то это основание для прекращения трудовых взаимоотношений, пишет "Российская газета".

Стоит отметить, что работодатель должен контактировать с сотрудником строго в рабочее время. Все задания и звонки после считаются переработкой. А при переводе сотрудника на дистанционный формат, работодатель должен заключить с ним договор.

- Такое соглашение подписывается на срок, не превышающий шесть месяцев, - отметила Инна Святенко.- Это касается не только пандемии, но и чрезвычайных ситуаций, природных и техногенных катаклизмов.