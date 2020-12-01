Лица Арктики на Страстном

Уличная экспозиция «Лица Арктики» подготовленная при поддержке Проектного офиса развития Арктики, пройдет в рамках Международного форума «Дни Арктики и Антарктики в Москве».

На щитах, установленных на Страстном бульваре, можно будет увидеть портреты жителей Заполярья и арктические пейзажи работы фотографов, которые посвятили много времени фиксации жизни северных регионов страны - к примеру, Сергея Карпухина или Марины Маковецкой. Поскольку выставка проходит на открытом воздухе, на фото можно полюбоваться без риска для здоровья.

«Этой экспозицией мы хотим представить москвичам людей, живущих и работающих в полярных широтах. Россия – северная страна, и мы – северный народ со своим характером. Освоение Арктики – эту задачу россияне выполняют уже многие столетия.

Россия в Арктике вступила в новую эпоху, которую можно назвать «второй волной освоения». Если задачей «эпохи романтиков», семидесятых годов двадцатого века, было создание добывающей отрасли, то задача новой эпохи – развитие ресурсного потенциала и реализация транспортного потенциала макрорегиона. Тем людям, чьи лица вы видите на портретах, и еще тысячам других северян и предстоит реализовывать новые проекты» - говорит координатор программ ПОРА Андрей Иванов.

Выставка продлится до 15 января.