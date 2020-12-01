Лавров: трудно говорить о преднамеренном затягивании обмена пленными в Карабахе

Сергей Лавров прокомментировал обмен военнопленными в Карабахе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам онлайн-встречи министров иностранных дел стран ОДКБ завил, что Москва не видит шагом по преднамеренному затягиванию обмена военнопленными и телами погибших в Карабахе.

"Трудно говорить о каких-то преднамеренных шагах по затягиванию этого процесса. Мы этого не видим, но то, что есть объективные сложности, которые сейчас, я надеюсь, будут быстрее решаться, - это факт", - сказал министр.

Он отметил, что с учетом рельефа местности в Карабахе и тем, как развивались в регионе военные действия, трудно заниматься вопросами возвращения беженцев на родину. Особенно в условиях, что некоторые из них до сих пор числятся пропавшими без вести. Лавров подчеркнул, что российские миротворцы оказывают в этом отношении все возможное содействие.

Ранее президент Армении обратился к Путину с просьбой помочь в возвращении военнопленных из Азербайджана в Армению. Саркисян отметил, что армянское общество и диаспора глубоко обеспокоены сложившейся ситуацией вокруг солдат и мирных жителей, находящихся в плену в Азербайджане, и участие российской стороны могло бы благоприятно сказаться на скором возвращении людей на родину.