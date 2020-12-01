Путин поручил провести комплексную ревизию норм в промышленном строительстве

Президент Владимир Путин. Фото: REUTERS

Новые материалы и технологии, которые создает нефтехимический сектор России, должны внедряться в промышленное строительство, считает президент РФ Владимир Путин. Поэтому он дал поручение правительству проработать свод правил в этой сфере. Также глава государства призвал провести ревизию норм регулирования в промышленном строительстве.

«Прошу правительство провести комплексную ревизию регулирования в промышленном строительстве, в том числе подготовить свод правил для внедрения новых передовых материалов и технологий», - сказал Путин по итогам совещания по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли.

Президент также заявил, что необходимо проработать меры по развитию производства малотоннажной и среднетоннажной химпродукции на ближайшие 10 лет. Он потребовал увеличить ее выпуск на 70% по сравнению с показателями 2020 годом.

На этом же совещании глава государства озадачил кабмин разработкой мер налогового и неналогового стимулирования использования вторичных полимеров.

Ранее KP.RU сообщало, что на Украине предложили ввести пошлины на российские нефтепродукты. Компенсационные пошлины хотят установить на импорт дизельного топлива и сжиженного газа из России.