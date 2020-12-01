В Пуэрто-Рико разрушился гигантский радиотелескоп

В Пуэрто-Рику разрушился телескоп «Аресибо». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член-корреспондент РАН, руководитель научной программы "Радиоастрон" Юрий Ковалев сообщил, что одна из крупнейших в мире астрономических обсерваторий "Аресибо" в Пуэрто-Рико разрушена упавшим облучателем антенны.

"Аресибо: платформа упала", - написал он в своем Facebook.

Также в социальных сетях распространились фотографии с отсутствующим облучателем антенны, крепившимся над зеркалом телескопа на специальных тросах.

В августе оторвался вспомогательный трос, а позднее в ноябре порвался основной трос, нанеся тем самым повреждения телескопу.

Было принято решение прекратить научные работы, а после ЧП в ноябре и вовсе разобрать телескоп из-за опасения его дальнейшего разрушения.

Телескоп "Аресибо" - один из крупнейших в мире радиотелескопов. Диаметр его зеркала отражателя 304,8 метра.

Он использовался для исследовательских работ в области радиоастрономии, физики атмосферы и радиолокационных наблюдений объектов Солнечной системы. Именно с этого телескопа в 1974 году в направлении звездного скопления М13 было отправлено зашифрованное радиопослание инопланетянам. Он работал 57 лет.

В мире существует только три радиопередатчика, способных, по мнению ученых, установить контакт с жителями далеких звезд. Два из них - в США, а третий - в Крыму, в Евпатории - бывший Центр дальней космической связи СССР.