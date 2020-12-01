Россиян нет среди пострадавших при наезде автомобиля на пешеходов в Трире

Россиян не было среди пострадавших при наезде на пешеходов в Трире. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российских граждан среди пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в Трире нет, сообщили правоохранительные органы ФРГ.

"Посольство России в Федеративной Республике Германия и Генеральное консульство России в Бонне находятся в тесном контакте с полицией и выясняют обстоятельства произошедшего", - говорится в заявлении посольства РФ в Берлине со ссылкой на правоохранительные органы Германии, имеющиеся в распоряжении агентства РИА Новости.

Ранее во вторник, 1 декабря, автомобиль въехал в пешеходную зону Трира. Есть погибшие и пострадавшие, водитель автомобиля задержан полицией.

Позднее выяснилось, что владелец машины - мужчина 51 года, гражданин Германии.

Число жертв автонаезда выросло до четырех человек, среди погибших есть ребенок. О мотивах водителя выехать в пешеходную зону пока не известно.

По данным очевидцев черный Range Rover несся по пешеходной улице приблизительно со скоростью 70 км/ч.