Названы страны Латинской Америки, готовые купить вакцину «Спутник V»

В России зарегистрированы две вакцины от коронавируса, готовится к регистрации третий препарат. Переговоры по покупке самой первой из них, «Спутник V», уже ведут четыре государства Латинской Америки - Аргентина, Бразилия, Мексика и Перу, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы рассказали о том, как соседи Уругвая, другие страны Латинской Америки, ведут переговоры по поводу вакцины "Спутник V" - это Аргентина, Бразилия, Мексика, Перу", - сказал глава МИД на пресс-конференции по итогам переговоров с уругвайским коллегой Франсиско Карлосом Бустильо.

«Спутник V», созданный в центре им. Гамалеи, был первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Минздрав выдал разрешение на нее в августе 2020 года. В ведомстве отметили, что препарат создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

Ее сейчас тестируют (третья фаза) в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Кроме Латинской Америки вакциной заинтересовались еще около 50 стран. В Москву поступили заявки на 1,2 миллиарда доз. Препарат будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и прочих. Оттуда их будут поставлять на зарубежные рынки.

Ранее в беседе с KP.RU dрач рассказал, кому из-за индивидуальных особенностей организма не поможет вакцина от коронавируса.