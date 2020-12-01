В ФРГ планируют создать фонд для обхода санкций США против "Северного потока - 2"

В ФРГ могут создать фонд для обхода санкций против "Северного потока - 2". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр германской федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг планирует создать специальный фонд по защите климата в целях обхода санкций, выдвинутых США в отношении газопровода "Северный поток - 2". Об этом во вторник сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники.

Фонд будет призван классифицировать газопровод "Северный поток - 2" в качестве "одного из важнейших компонентов для защиты окружающей среды в Мекленбурге-Передней Померании".

При этом создаваемая организация должна служить для успешного завершения проекта.

Для этого фонд создаст специальное коммерческое предприятие, продукция и оказываемые услуги которого будут направлены только на завершения строительства газопровода. Отмечено и то, что технически, ни одна компания не будет осуществлять прямого взаимодействия с проектом "Северным потоком - 2", что позволит миновать американские запреты.

Ранее оператор Nord Stream 2 AG заявил, что может возобновить укладку оставшегося участка трубопровода 5 декабря, а значит до 2020 года завершит работы в экономической зоне Германии.

Напомним, газопровод «Северный поток-2» подразумевает прокладку двух нитей протяженностью более двух тысяч километров. Газопровод протянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Ранее специалисты заявляли, что "Северный поток - 2" построен на 93%.