Япония высказалась против размещения на Курилах С-300

Ракетный комплекс С-300 на дежурстве в воинской части ПВО ВВС России. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Япония не откажется от своих «северных территорий» и будет добиваться их возвращения, поэтому размещение зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В4 на островах Курильской гряды серьезно взволновало правительство страны. Они выразили свой протест по поводу начала боевого дежурства расчетов по противовоздушной обороне в регионе.

«Японское правительство заявило протест в связи усилением военных приготовлений российской стороны на северных территориях, повторив, что они неприемлемы и не соответствуют позиции Токио», - сказано в сообщении местного телеканала NHK.

Известие о том, что Россия направила на Курилы С-300, появилось во вторник, 1 декабря. В Восточном военном округе сообщили, что высокомобильная система противовоздушной обороны необходима для прикрытия важных объектов от ударов баллистических и аэродинамических средств воздушного нападения.

С-300 В4 — это зенитно-ракетные комплексы, которые способны поразить разные цели на высоте до 37 километров и на дальности до 400 километров.