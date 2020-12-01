Елизавета II впервые за 33 года сменила место празднования Рождества

Королева Великобритании Елизавета II. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Королева Великобритании отметит Рождество в 2021 году со своим супругом герцогом Эдинбургским Филипом в Виндзорском замке. Она сменит место празднования впервые за 33 года – с 1987 года она отмечала в поместье Сандрингем в графстве Норфолк на востоке Англии, рассказала пресс-служба Букингемского дворца.

«Следуя советам экспертов, королева и герцог Эдинбургский решили в этом году отметить Рождество в спокойной обстановке в Виндзоре», - отмечается в сообщении.

При этом ранее именно Виндзорский замок был традиционным местом отдыха в Рождество королевской семьи. Там чета останавливалась до конца 1980-х.

Королева находится в замке и сейчас. Она покинула Сандрингем 2 ноября после объявления о введении строгих ограничительных мер в стране из-за пандемии. 20 ноября там же Елизавета II и Филип отметили 73-летнюю годовщину своей свадьбы, сообщил ТАСС. Планировалось, что она вернется в Лондон осенью, но обстоятельства сложились иначе.

С монархом находятся только приближенные и слуги, которые ограничивают контакты даже с семьей, чтобы не заразить 94-летнюю королеву и 99-летнего герцога Эдинбургского Филипа.