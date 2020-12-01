"Армада" танкеров с американской нефтью направилась в Азию

Транспортируемое сырье добыто на побережье Мексиканского залива. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты направили в Азию «армаду» из 20 танкеров с нефтью. Отмечается, что в ноябре США увеличили объем поставок в Азиатско-Тихоокеанский регион. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Транспортируемая нефть, переправляемая зафрахтованными судами различных компаний, добыта на побережье Мексиканского залива. Отмечается, что в «армаде» есть супертанкеры, способные перевозить до 2 миллионов баррелей топлива. Потребителями нефти из США должны стать Южная Корея и Сингапур.

Большой нефтяной поток в Азию Bloomberg объясняет тем, что экономика азиатских стран восстанавливается после связанного с коронавирусного кризиса. И это происходит быстрее, чем в других регионах.

Ранее сообщалось, что в 2021 году США на рынке поставок нефти в Азию может заменить Китай, увеличивший мощность по переработке природного сырья.