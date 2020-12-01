Психиатр Марадоны проходит подозреваемым по делу о смерти экс-футболиста. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В отношении психиатра Диего Марадоны аргентинская прокуратура выдвинула обвинения в рамках расследования дела о его смерти. Об этом сообщил во вторник, 1 ноября, адвокат психиатра Вадим Мичанчук.

"В ее отношении проводится расследование, что значит, что в ее отношении выдвинуты обвинения", - сказал адвокат в эфире телеканала Todo Noticias.

Мичанчук сообщил, что в настоящее время в доме и офисе Агустины Косачов проводится обыск. По его мнению, оснований для задержания его клиентки нет.

Оказалось, что психиатр посещала Марадону после выписки из больницы, в которой ему была сделана операция из-за субдуральной гематомы. Марадона проходил лечение от алкогольной зависимости.

Напомним, что Марадона умер 25 ноября, в возрасте 60 лет. Причиной смерти экс-футболиста названа острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких.

Адвокат спортсмена Матиас Морла заявил, что будет добиваться выяснения обстоятельств его смерти. Морла считает, его клиенту не была оказана своевременная медицинская помощь.