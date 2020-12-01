Губернатор Дмитрий Азаров: «Рад, что правительство РФ поддержало инициативу о выделении денег на разовые доплаты медикам»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Самарской области обсудили новый механизм распределения доплат между медиками за работу с коронавирусными больными. Напомним, что в соответствие с новым постановлением различные доплаты установлены для разных категорий медработников, в зависимости от того, как они оказывают помощь: амбулаторно или в стационаре. Теперь этот механизм прозрачнее: раньше одну и ту же сумму мог получить медик, в одну смену столкнувшийся с ковидным больным, и тот, кто работал с подобными пациентами месяц.

- Подходы, определенные в новом постановлении, нацелены на то, чтобы поддержать в первую очередь медработников, которые больше времени уделяют борьбе с инфекцией. Но посмотрев на прописанные методики, я увидел, что есть некоторые сложности, поэтому посчитал крайне важным поставить вопрос на федеральном уровне, чтобы в переходный период были выделены дополнительные средства, - объяснил свои опасения Дмитрий Азаров.

Дополнительные деньги действительно были выделены: 10 млрд перечислено регионам РФ, они пойдут на разовые выплаты медикам. Губернатор поблагодарил правительство РФ и президента Владимира Путина за поддержку этой инициативы.

- Мы со своей стороны из регионального бюджета также готовы подстраховать ситуацию, чтобы все было справедливо, - уточнил губернатор.

Первые выплаты медики региона получат уже 15-18 декабря, при этом за начислениями будут следить специальные комиссии. Губернатор пообещал держать вопрос на особенном контроле.