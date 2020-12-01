Xiaomi представила в России флагманские смартфоны Mi 10T и Mi 10T Pro

Бюджетные модели имеют 64 и 108-мегапиксельные камеры и поддерживают 5G

Китайская компания Xiaomi во вторник, 1 декабря представила в России новые недорогие флагманские смартфоны серии Mi 10T. В нее входят два смартфона, которые поддерживают технологию 5G, Wi-Fi 6, а также имеют возможность подключать две сим-карты.

У обеих моделей фронтальная камера – 20 Мп и аккумулятор большой емкости 5 000 м·Ач.

Базовая модель Xiaomi Mi 10T обойдется покупателю в 44 990 рублей (8 ГБ + 128 ГБ). Pro будет стоить в России 49 990 рублей (8 ГБ + 256 ГБ) – она представлена в трех цветах космический черный, лунный серебряный и арктический синий. Модель подешевле, в двух - космический черный и лунный серебряный.

При покупке россияне могут рассчитывать на двухлетнюю гарантийку и бесплатный ремонт дисплея в течение шести месяцев после покупки, сообщила компания в пресс-релизе (имеется в распоряжении KP.RU).

К обоим смартфонам прилагаются аксессуары с антибактериальным покрытием.

Ранее российское представительство китайской корпорации Xaiomi объявило, что во втором квартале 2020 года компания заняла второе место на рынке смартфонов в России.