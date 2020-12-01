"Победе" пока не прислали отчет Росавиации по акции в поддержку Дзюбы

Пассажиры самолета авиакомпании "Победа" покидают борт после приземления. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Победе» не был выслан отчет Росавиации об инциденте в небе над Башкирией, когда лайнер изобразил фигуру мужского полового органа в поддержку футболиста Артема Дзюбы. Об этом сообщил генеральный директор авиакомпании Андрей Калмыков.

«Я не хотел бы комментировать отчет, который к нам пока не поступал. Когда он к нам поступит - мы его обязательно изучим внимательно», - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Росавиация попросила «Аэрофлот» по итогам своего расследования инцидента рассмотреть вопрос об увольнении руководства лоукостера «Победа».

Ранее спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов заявил, что за хулиганский полет «Победы» несет ответственность руководство компании. Из инцидента следует сделать кадровые выводы.

«Я много лет занимаюсь проблемами транспортной отрасли, в том числе авиации, но с такими проявлениями, которые произошли на днях с авиакомпанией "Победа", еще никогда не сталкивался и, надеюсь, больше не столкнусь», - сказал он.

Иванов напомнил, что в момент неприличных маневров на борту самолета находилось 100 пассажиров. Это было грубейшим нарушением безопасности в небе. Мало того, как доложили спецпредставителю президента, «это хулиганство было санкционировано руководством авиакомпании "Победа"». Поэтому моральную ответственность он возложил на них, пишет ТАСС.

Должны последовать кадровые выводы, отметил Иванов.

11 ноября пилот авиакомпании "Победа", самолет которой следовал из Москвы в Екатеринбург, совершил полет по похожей на мужской орган траектории. Так компания поддержала футболиста Артема Дзюбу после скандала с интимным видео.