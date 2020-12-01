Названа стоимость елки с украшениями в этом году

В среднем, за новогоднюю елку придется выложить от 3 до 5 тысяч. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новогодняя елка в 2020 году может обойтись россиянам от трех до пяти тысяч рублей, считают в «Авито». Сервис размещения объявлений сообщил, что живая ель и декор к ней в среднем будет чуть дороже трех тысяч (около 3350 рублей), а вот искусственная обойдется в 4550 рублей.

При этом сама ель – не очень дорогое удовольствие. За живую россияне в среднем платят около 300 рублей. Основные расходы идут на игрушки и мишуру.

Искусственная елка без украшений в среднем обходится в 1,5 тысячи рублей. Соответственно декор к ней – около трех тысяч.

К концу 2020 года первая категория елей подешевела на 14%, а вторая подорожала на 16%, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Сейчас сервис публикует очень много объявлений о продаже новогодних украшений. По сравнению с 2016 годом, гирлянд предлагается на 50% больше, мишуры — на 62%, а елочных игрушек — на 40%. Все это можно купить в среднем за 400-650 рублей.