Губернатор Владислав Шапша: «В Калужской области должно появиться кадетское училище, которое будет носить имя нашего земляка Георгия Жукова»

Глава региона Владислав Шапша и правнучка маршала Варвара Ерохина возложили цветы к монументу полководца. Фото: личная страница губернатора Калужской области Владислава Шапши.

На родине маршала Георгия Жукова в Калужской области 1 декабря отметили 124-летие со дня рождения прославленного полководца. Губернатор региона Владислав Шапша вместе с правнучкой Георгия Константиновича Варварой Ерохиной, специально прилетевшей из Москвы, возложил цветы к мемориалу военачальника в деревне Стрелковка. Здесь четырежды Герой Советского Союза родился в 1896 году в простой крестьянской семье.

На родине Георгия Жукова в Калужской области прошли торжества в честь 124-летия полководца. Фото: личная страница губернатора Калужской области Владислава Шапши.

По словам Варвары Ерохиной, день рождения ее прадедушки – это не только ее личный праздник, это праздник и для Стрелковки, для Калужской области и всей России. Георгий Константинович остается одним из самых любимых и почитаемых в нашей стране военачальников. Недаром в народе его прозвали Маршалом Победы, связав его имя с разгромом фашистов и долгожданным миром в СССР и во всей воюющей Европе.

- Я испытываю чувство гордости за своего прадедушку. Я участвую во многих проектах по патриотическому воспитанию молодежи, в которых рассказываю о Георгии Жукове, как об одном из главных творцов Победы в Великой Отечественной войне, - рассказала внучка маршала.

Губернатор Владислав Шапша подчеркнул, что в день рождения выдающегося земляка особенно важно отдать дань памяти в месте, где родился и вырос герой.

- Мы гордимся своей историей и, конечно, должны делать все для того, чтобы сохранить эту память для будущих поколений. В России реализуется масштабный проект по строительству Президентских кадетских училищ. Калужская земля - родина Маршала Победы, поэтому считаю, что такое училище должно быть построено у нас в регионе и носить имя нашего великого земляка Георгия Жукова. Приложим все усилия, чтобы реализовать этот проект, - пообещал губернатор.

В день рождения Георгия Жукова цветы несли и к другим памятным местам Калуги. Торжества, посвященные 124-летию со дня рождения полководца, прошли на Площади Победы, в сквере имени Георгия Жукова и в бывшем военном городке. По традиции в праздничных мероприятиях приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники концлагерей, герои труда, представители общественных организаций и органов власти, школьники и студенты.