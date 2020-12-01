Ангела Меркель выразила соболезнования родственникам погибших в Трире

Меркель прокомментировала наезд на пешеходов в Трире. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования родственникам погибших и заявила, что находится в контакте с властями региона в связи с происшествием в Трире.

"Думаю о тех, кто пострадал, в том числе тяжело, и желаю им сил. Нахожусь в контакте с премьер-министром (Рейнланд-Пфальца Малу) Драйер о ситуации с расследованием", - сказала канцлер, слова которой приводит пресс-служба кабмина ФРГ.

Она отметила, что невинные люди «стремительно и насильственно были лишены жизней».

Напомним, что 1 декабря, в Трире автомобиль въехал на пешеходную зону. В результате происшествия есть погибшие и пострадавшие, водитель задержан полицией. Позднее выяснилось, что мужчина был нетрезв.

В полиции рассказали, что виновник трагедии - гражданин Германии, ему 51 год.

Количество жертв происшествия выросло до четырех человек, общее число пострадавших около 30.