Минюст США не обнаружил масштабных фальсификаций на выборах. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минюста США Уильям Барр заявил, что ведомство не обнаружило на выборах президента США нарушений, которые могли бы поставить под сомнение победу Джозефа Байдена.

Барр отметил, что жалобы о возможной фальсификации голосов проверяли федеральные прокуроры и сотрудники ФБР.

"К настоящему времени мы не обнаружили фальсификаций такого масштаба, которые привели бы к другому исходу выборов", - сказал он в интервью агентству Accociated Press .

Напомним, что 3 ноября в США прошли выборы президента США.

После подсчета голосов в Пенсильвании лидером гонки стал демократ Джо Байден, набравший свыше 270 голосов выборщиков, тем самым обеспечив себе победу.

Пока еще действующий президент США Дональд Трамп отказался признать победу оппонента. Штаб Трампа подал иски в несколько судов штатов с просьбой проверить подлинность результатов голосования. Сам Трамп неоднократно объявлял себя победителем выборов в Twitter, за что социальная сеть помечала его твиты, как несоответствующие действительности.