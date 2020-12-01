Пандемия подтолкнула Госавтоинспецию к использованию современных средств общения с гражданами

Генеральный директор экспертного центра `Движение без опасности` Вадим Мельников Фото: Андрей Минаев

В условиях пандемии коронавируса сотрудники Госавтоинспекции, другие ведомства и многие эксперты в работе с гражданами использовали самые современные каналы коммуникации - проводили обучение педагогов с заделом на длительное влияние кампании на местах. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал Вадим Мельников – генеральный директор Экспертного центра «Движение без опасности».

«В целом все федеральные кампании направлены на создание импульса для того, чтобы менять модель поведения всех участников дорожного движения в долгосрочной перспективе», - добавил гость программы «Россия в движении».

Ведущая Наталья Агре отметила, что одна из таких кампаний прошла под лозунгом «Внимание на дорогу» и была направлена на то, чтобы приучить водителей перестать отвлекаться на гаджеты во время вождения.

«Нам удалось вовлечь органы образования как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях, и рассказать педагогам, на что обращать внимание детей в вопросах БДД. Чтобы школьники понимали, как переходить дорогу, а учителя информировали родителей, почему детям нужно объяснять основы безопасного движения еще и дома», - отметил другой гость радио, заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России, полковник полиции Сергей Хранцкевич.