Глава Госавтоинспекции Ставропольского края призвал искать особый подход к сельским водителям

Начальник Управления Госавтоинспекции ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю Алексей Николаевич Сафонов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Начальник Управления Госавтоинспекции ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю Алексей Николаевич Сафонов считает, что с участниками дорожного движения необходимо общаться совместно с экспертами, причем объяснять все нюансы стоит простым и понятным языком. Об этом он заявил в эфире программы "Россия в движении" на радио "Комсомольская правда".

"Когда губернатор Ставропольского края на своей страничке в соцсетях свободно, обычными словами рассказывает, что никогда не задумывался о серьезности проблемы непристегнутого ремня безопасности, а это, оказывается, крайне важный вопрос - он подает отличный пример", - сказал Алексей Сафонов в беседе с ведущими Натальей Агре и Антоном Челышевым.

Он подчеркнул, что такие посты обычно очень активно обсуждаются в соцсетях, получают кучу лайков и приводят к созданию все новых кампаний по БДД. По словам начальника регионального управления ГИБДД, особенно важно достучатся до сельского населения, поскольку если по аварийности в городе показатели снижаются - в селах ситуация иная.

"У нас население сельское и городское - 50 на 50. Именно к сельскому населению нужно искать правильный подход, там уровень жизни совсем другой. Нужно идти и общаться через волонтеров", - подытожил гость радио.