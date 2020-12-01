Эксперт: необходимо отдельно обсудить вопросы пропаганды БДД в сельской местности

Член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Наталья Агре.

Член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Наталья Агре предложила провести экспертное обсуждение проблематики пропаганды безопасности дорожного движения для сельского населения России. Так как это, по ее словам, отдельная проблема. «Безусловно, при формировании федеральных социальных кампаний мы рассчитываем и на сельское население, однако используемые нами каналы коммуникаций с федеральным, казалось бы, охватом – телевидение, Интернет - не всегда способны адекватно донести информацию до сельских жителей», - подчеркнула Наталья Агре.

Ее предложение прозвучало в прямом эфире программы Россия в движении на Радио «Комсомольская правда» и стало ответом на призыв начальника УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Алексея Сафонова искать новые методы пропагандистской работы с населением сельских территорий. «Я часто езжу по хуторам, по станицам, по селам: там и заботы другие, и уровень образования и правовой культуры совсем другой, поэтому и инструменты, и подходы должны быть особыми», - сказал Алексей Сафонов. По его словам, региональное управление ГИБДД по Ставрополью будет менять эти подходы, так как в регионе количество виновников ДТП – городских жителей снижается, а аналогичный показатель среди сельских жителей остается на том же уровне.

По мнению Натальи Агре, Ставропольский край мог бы стать пилотным регионом для отработки новых инструментов пропаганды БДД в сельской местности, и наиболее эффективные методы можно было бы масштабировать на всю страну.

В качестве примера эффективной работы с населением, в том числе сельским, Наталья Агре и Алексей Сафонов назвали главу города Невинномысска Ставропольского края, Героя России Михаила Миненкова, который на своей странице в социальной сети призывает аудиторию к соблюдению БДД и получает массу лайков и репостов от местных жителей.