Число жертв наезда на пешеходов в Трире возросло до пяти

Немецкая полиция считает наезд на пешеходов в Трире умышленным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число жертв наезда на пешеходов в немецком городе Трир (земля Рейнланд-Пфальц в юго-западной части ФРГ) возросло до пяти, сообщила городская полиция.

«Мы можем подтвердить гибель пяти человек, в том числе ребенка», - говорится в сообщении полиции Трира, размещенном на ее странице в Twitter.

Ранее было известно о четырех погибших, один из которых – 9-месячный ребенок, более десяти человек пострадали.

Напомним, как писал сайт kp.ru, за рулем внедорожника, который 1 декабря выехал на пешеходную зону недалеко от античных ворот Порта-Нигра, находился 51-летний местный житель. В правоохранительных органах считают наезд на людей умышленным. Водителя машины задержали, его мотивы выясняются.

Старший прокурор города Петер Фрицен рассказал, что подозреваемый был нетрезв. Предположительно, владелец автомобиля страдает психическим заболеванием.

В городе объявлен траур. Россиян среди пострадавших при наезде в Трире нет.