Российские СМИ выступили против цензуры в Интернете

Главный редактор МИА «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян Фото: REUTERS

Во вторник, 1 декабря, на площадке МИА «Россия сегодня» состоялась дискуссия «Двухцветный мир: борьба за правду». Участники мероприятия осудили цензуру со стороны иностранных интернет-площадок по отношению к российским СМИ, поддержали внесённый в Госдуму законопроект о противодействии онлайн-цензуре и обсудили возможные дополнительные меры воздействия на зарубежные компании. По итогам этой дискуссии будет подготовлен список предложений для законодателей, которые станут частью меморандума о противодействии цензуре в Интернете.

Открывая встречу, директор по коммуникациям медиагруппы «Россия Сегодня» Петр Лидов напомнил, что уходящий 2020 год запомнится глобальными событиями, изменившими мир, и главное из них – пандемия коронавируса, сплотившая страны в борьбе с общей проблемой.

Однако, по его словам, даже пандемия не смогла отвлечь внимание от обострения вечной проблемы – «разделения мира на два лагеря»: США с союзниками и их противниками. Он отметил, что ни в одной другой стране не отзываются о России так плохо, как в США.

Петр Лидов отметил, что происходит самая настоящая «зачистка» информационного поля: альтернативные точки зрения, российские или пророссийские «глушатся», маркируются как «недостоверные» или «необъективные», а на российские СМИ в Европе и США вешаются ярлыки «государственной пропаганды». Он также напомнил о том, как Facebook, Twitter и YouTube без объяснения причин блокировали аккаунты наших СМИ, ограничивали доступ к материалам журналистов.

Главный редактор МИА «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян, со своей стороны, заявила, что необходимо создавать альтернативы иностранным платформам.

«Невозможно сегодня представить представителя медиа без аккаунта в социальной сети. Эти платформы дают связь с аудиторией и возможность продвижения своего контента, но иностранные ИТ-гиганты больше не могут оставаться для журналистов площадкой для профессионального самовыражения. У нас есть мощные игроки рынка и я уверена они могут создать продукт в разы лучше YouTube», - приводит ее слова медиагруппа.