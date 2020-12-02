ВОЗ: За сутки в мире заразились коронавирусом более 453 тысячи человек

Число заразившихся коронавирусом в мире с начала пандемии превысило 62,8 миллиона Фото: REUTERS

Число людей, заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире, за минувшие сутки увеличилось более чем на 453 тысячи и превысило 62,84 миллиона.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вечер вторника, 1 декабря, в общей сложности в разных странах с начала пандемии медики зафиксировали 62 844837 случаев заражения. От пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались 1 465144 человека За прошедший день выявлено 453170 новых инфицированных, умерли 7837 больных.

Большинство случаев заражения за прошедший день (свыше 46%) – 211548 – зарегистрированы в Северной и Южной Америке. На втором месте Европа (154516 новых случаев), третью строчку занимает Юго-Восточная Азия, где число инфицированных за сутки возросло на 541791 человек.

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