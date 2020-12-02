Штаб Трампа убежден, что Минюст США не расследовал нарушения на выборах

Действующий президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

В избирательном штабе действующего президента США Дональда Трампа заявили, что американский Минюст не провел должного расследования допущенных демократами многочисленных нарушений во время прошедших 3 ноября выборов главы государства. По мнению республиканцев, не было даже «подобия расследования».

«Мы собрали достаточно доказательств незаконного голосования как минимум в шести штатах, которые не были рассмотрены», - говорится в заявлении штаба.

Сторонники Трампа утверждают, что «много свидетелей под присягой» рассказали о мошенничествах на выборах, однако Минюст их не опросил, машины для голосования тоже проверены нее были, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее министр юстиции, он же генеральный прокурор США Уильям Барр сообщил, что его ведомство провело расследование и не выявило на президентских выборах нарушений, которые могли бы поставить под сомнение победу демократа Джозефа Байдена.

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