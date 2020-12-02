«Роскосмос» поздравил Китай с успешной посадкой аппарата «Чанъэ-5» на Луну

Китайский космический аппарат совершил успешную посадку на Луну Фото: REUTERS

Успешная посадка модуля китайской автоматической станции «Чанъэ-5» на Луну – это историческое событие, считает заместитель гендиректора «Роскосмоса» Сергей Савельев.

Он от лица российской госкорпорации поздравил Китайское национальное космическое управление (КНКУ) с успешным прилунением аппарата, пожелав коллегам из КНР выполнить программу и доставить лунный грунт на Землю.

«Для космической программы КНР это событие безусловно является историческим – впервые в истории космических исследований страны специалисты КНКУ выполнили посадку автоматической возвращаемой станции на Луну», - отметил замглавы «Роскосмоса».

Он добавил, что исследование естественного спутника Земли – одно приоритетных направлений космической деятельности, а «Россия и Китай регулярно обсуждают развитие сотрудничества между нашими государствами в этой области», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, зонд «Чанъэ-5» должен доставить на Землю для исследований два килограмма лунного грунта, миссия аппарата рассчитана на 23 дня.