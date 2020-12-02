Мадуро пообещал уйти в отставку, если на парламентских выборах победит оппозиция

Президент Венесуэлы Николас Мадуро Фото: REUTERS

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов уйти в отставку с поста главы государства, если на парламентских выборах в Боливарианской республике победят оппозиционные силы. Голосование в стране должно пройти уже через несколько дней, 6 декабря.

«Если победит оппозиция, то я уйду с поста президента», - сказал Мадуро во время своего выступления в Каракасе 1 декабря.

Венесуэльский президент добавил, что его судьба теперь находится в руках народа.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо, в январе прошлого года провозгласивший себя «временным президентом» страны, признал, что его попытка свергнуть законно избранного президента страны оказалась неудачной, и рассказал о причинах провала: он рассчитывал, что венесуэльские военные перейдут на сторону протестующих и признают его «временным» главой государства, тогда Мадуро не останется ничего другого, как сложить с себя полномочия, однако этого не произошло.