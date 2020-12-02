Биолог назвала неожиданное последствие коронавируса

По словам специалиста, коронавирус даже в легкой форме вызывает преждевременное старение организма Фото: Олег ЗОЛОТО

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова назвала неожиданное последствие коронавируса – преждевременное старение организма. По ее словам, это касается даже тех, кто переболел COVID-19 в легкой форме.

Она рассказала, что в ноябре были опубликованы результаты работы группы врачей, обследовавших людей, которые достаточно легко перенесли заболевание и лечились, в основном, на дому. Среди них были и госпитализированные, но они оказались на больничных койках «не по показаниям, а потому что в тот момент всех клали».

«Даже у людей, которые переболели очень слабо, у 70% наблюдали патологию некоторых внутренних органов. Только главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз (страдает печень) и жировые перерождения ткани поджелудочной железы. Обычно такие диагнозы ставят в 60 лет, а у пост-ковидной группы – уже в 40», - сказала профессор в беседе с РИА Новости.

Анча Баранова добавила, что «коронавирус забирает ресурсы и приближает нашу старость». По ее мнению, таких исследований выздоровевших коронавирусных больных нужно проводить больше, чтобы изучить последствия инфекции.