С космодрома Куру стартовала ракета «Союз-СТ-А» со спутником ОАЭ

С космодрома Куру во Французской Гвиане стартовала ракета «Союз-СТ-А». Фото с сайта arianespace.com

В ночь на среду, 2 декабря, с космодрома Куру во Французской Гвиане успешно стартовала российская ракета-носитель «Союз-СТ-А» со спутником Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Falcon Eye 2. Об этом сообщила корпорации Arianespace, которая ведет прямую онлайн-трансляцию запуска на своем сайте.

Отмечается, что через 58 минут 45 секунд после старта космический аппарат должен отделиться от разгонного блока «Фрегат» и выйти на расчетную орбиту.

Как уточнили в Arianespace, спутник FalconEye предназначен для наблюдения за поверхностью Земли и ее съемок из космоса, аппарат запущен в интересах Вооруженных сил ОАЭ.

Изначально запуск ракеты «Союз-СТ-А» с космодрома Куру был запланирован на 29 ноября, однако из-за неблагоприятных погодных условий его сначала перенесли на следующую ночь, а затем по тем же причинам отложили до 1 декабря. Во вторник запуск снова пришлось перенести на ночь среды из-за проблемы с передачей телеметрических данных.