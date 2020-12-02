В США расследуют попытку дать взятку за помилование от Трампа

Минюст США проводит расследование попытки дать взятку за президентское помилование Фото: REUTERS

Американский Минюст проводит расследование предполагаемой попытки дать взятку неким должностным лицам за помилование президентом США Дональдом Трампом, сообщает телеканал CNN со ссылкой на материалы суда федерального округа Колумбия.

По данным телеканала, речь идет о «крупном пожертвовании на политические цели», обещанное в обмен на помилование главой Белого дома или смягчение наказания. Имя преступника, для которого старались пытавшиеся подкупить «должностных лиц», а также кто именно и когда предлагал за помилование деньги, не уточняется.

Между тем, агентство Reuters сообщает, что чиновников вашингтонской администрации или кого-либо из сотрудников Белого дома расследование Минюста не коснулось.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на днях Трамп объявил о помиловании своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. В конгрессе это его решение осудили, назвав злоупотреблением.