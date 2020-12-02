Последние новости на утро 2 декабря 2020: В ООН проведут презентацию российской вакцины «Спутник V»

«КП» – о последних новостях на утро 2 декабря 2020 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 2 декабря 2020 года. Сегодня в ООН состоится презентация российской вакцины от коронавируса «Спутник V», мероприятие будет проходить в дистанционном формате. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского постпредства при Всемирной организации Федор Стржижовский, добавив, что презентацию препарата против COVID-19 в ООН проведет министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова назвала неожиданное последствие коронавируса – преждевременное старение организма. По ее словам, это касается даже тех, кто переболел COVID-19 в легкой форме.

А бывший главный государственный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал, каким пациентам с легкой формой коронавируса нужна госпитализация. Он также прокомментировал случившееся в Новосибирске, где, писал сайт kp.ru, сотрудники «Скорой» высадили на улице больного с коронавирусом и открытой формой туберкулеза.

МВД России в проекте нового административного регламента перечислило шесть причин, по которым могут отказать в допуске к экзамену на водительские права. Например, одним из таких оснований может стать информация о том, что соискатель ранее был лишен водительского удостоверения.

Тем временем в избирательном штабе действующего президента США Дональда Трампа заявили, что американский Минюст не провел должного расследования допущенных демократами многочисленных нарушений во время прошедших 3 ноября выборов. По мнению республиканцев, не было даже «подобия расследования».

Этой ночью с космодрома Куру во Французской Гвиане успешно стартовала российская ракета-носитель «Союз-СТ-А» со спутником Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Falcon Eye 2.

Заместитель гендиректора «Роскосмоса» Сергей Савельев поздравил китайских коллег с успешным прилунением аппарата «Чанъэ-5», назвав посадку посадку автоматической возвращаемой станции на Луну историческим событием.

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