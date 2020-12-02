Трамп пообещал республиканцам "увидеться через четыре года"

Дональд Трамп намекнул на выдвижение в президенты в 2024 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Действующий президент США Дональд Трамп заявил сторонникам о планах баллотироваться снова на пост главы государства в 2024 году, если ему не удастся остаться на должности после выборов 2020 года. Об этом сообщило издание Politico.

- Это были прекрасные четыре года. Мы пытаемся сделать ещё четыре года. Если нет, увидимся с вами через четыре года, - опубликовала газета слова Дональда Трампа из его выступления перед членами Национального комитета Республиканской партии.

Ранее газета New York Times заявляла, что Дональд Трамп объявит о своём выдвижении на пост президента сразу после официального объявления о победе Джо Байдена. Кроме того, издание Daily Beast, ссылаясь на свои источники, сообщило о планах Трампа заявить в день инаугурации или в ближайшие дни, что он будет бороться за пост главы государства на следующих выборах.

Напомним, выборы в США прошли 3 ноября. В них приняло участие рекордное для страны количество избирателей. Подсчёт голосов ещё не окончен, но предварительные данные указывают на победу бывшего вице-президента США Джо Байдена. Трамп, как сообщал сайт KP.ru, уже поручил своей администрации начать процедуру передачи власти, однако продолжает оспаривать итоги голосование в суде.