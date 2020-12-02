Россияне рассказали, планируется ли в их коллективе новогодний корпоратив

Опрос показал, сколько компаний откажутся от новогодних корпоративов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2020 году 81% российских компаний не планируют проводить новогодний корпоратив, показало исследование сервиса "Работа.ру".

Корпоратив всё же пройдёт в офисе или в другом месте у 15% коллективов в России, а 4% отметят с коллегами наступающий Новый год в дистанционном формате, сообщает РИА Новости.

В опросе приняли участие более полутора тысяч представителей российских компаний, среди них рекрутеры, главы компаний, HR-директоры и HR-специалисты. Исследование провели в ноябре среди всех регионов России.