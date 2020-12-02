Опасность услуги «автоплатеж» с карты объяснили эксперты Фото: Иван ВИСЛОВ

Автоматическое списание средств с карты в определённое время является удобной и полезной услугой, но иногда использование автоплатежа может доставить владельцу карты проблемы. Об этом рассказала аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина

«Один из вариантов проблемы: если настроить автоплатеж и не проверить, куда уходят деньги, а впоследствии выяснить, что реквизиты были введены неправильно, и долг копился все это время», - рассказала специалист в беседе с агентством ПРАЙМ.

Также владелец карты может просто забыть о подключенных автоплатежах, и в таком случае средства уходят за сим-карту или сервис, которым он больше не пользуется. Во избежание таких трат эксперт советует периодически проверять список своих автоплатежей в мобильном банке.

Кроме того, Насибулина обратила внимание и на мошенническое использование услуги автоплатежа. По ее словам, это теоретически возможно только в том случае, если на телефон пользователя проникнет вирус, благодаря которому хакеры смогут получить доступ к мобильному банку. Специалист отметила, что в таком случае речь идет не только о возможном подключении автоплатежа, но и простом выводе всех средств с карты.

Насибулина посоветовала не отключать информационные сообщения от банка, поскольку они помогают быстро узнать о прошедших списаниях, и при возникновении проблем проверять детализацию и шаблоны автоплатежей, а также не забывать об антивирусной программе на своем телефоне, и соблюдать основные правила противодействия мошенникам.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал про опрос, который показал, что россияне все чаще становятся жертвами мошенников из-за незнания финансовых терминов.