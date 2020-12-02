Коронавирус у Алексея Кудрина: что известно о состоянии здоровья главы Счетной палаты

Алексей Кудрин Фото: Тимур ХАНОВ

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом он сообщил сам на своей странице в Twitter.

«Зацепило и меня: положительный тест на Ковид», - написал глава Счетной палаты.

По словам Кудрина, на данный момент заболевание у него проходит «сносно». Он также сообщил, что на время лечения самоизолировался.

«Лечусь. Берегите себя!», - добавил он.

Напомним, накануне, 28 ноября, Алексей Кудрин выступил на «Общероссийском гражданском форуме – 2020», и сделал весьма пессимистичные прогнозы для экономики. Он предсказал спад российской экономики в текущем году на 4,5 процента, и заявил, что , что количество россиян, живущих за чертой бедности, вырастет на один миллион. Кроме того, он отметил, что Россия должна будет заместить нефтяной экспорт в ближайшее десятилетие. Однако назвал такую задачу особенно сложным вызовом, поскольку экономика страны сильно зависит от нефти.