Матвиенко ушла на самоизоляцию из-за контакта с больным коронавирус

Валентина Матвиенко. Фото: пресс-служба Совфеда

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ушла на самоизоляцию после контакта с больным коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил вице-спикер палаты Андрей Яцкин.

«Валентина Ивановна Матвиенко имела контакт с лицом, подвергшимся COVID-19, в соответствии с существующими правилами находится на самоизоляции», - заявил вице-спикер в начале пленарного заседания в среду, 2 декабря.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 2 декабря, стало известно о коронавирусной инфекции у главы Счетной палаты Алексея Кудрина. По его словам, на данный момент заболевание проходит «сносно». Он также сообщил, что самоизолировался на время лечения.

Ранее в Кремле объяснили высокую статистику по заражениям коронавирусной инфекцией среди политиков. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что работа губернаторов и парламентариев предусматривает большое количество контактов, а политики не могут позволить себе просто «запереться дома и сидеть только на телефонах».