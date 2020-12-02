Вакцины от коронавируса Pfizer и Biontech одобрили для использования в Британии

Вакцину от коронавируса компаний Pfizer и Biontech одобрили в Великобритании Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вакцину от коронавирусной инфекции немецкой фармацевтической компании BioNTech и ее американского партнера Pfizer одобрили для использования в Великобритании. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства здравоохранения Соединенного Королевства.

«Правительство приняло рекомендацию независимого Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) одобрить вакцину против COVID-19 компаний Pfizer-BioNTech», - говорится в сообщении ведомства.

Как передает агентство Reuters, глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок сообщил, что вакцинация населения начнется на следующей неделе.

Напомним, днем ранее, 1 декабря, Biontech и Pfizer подали запрос о регистрации вакцины от коронавируса в Евросоюзе. Незадолго до этого компании подали соответствующие заявки в Соединённых Штатах и Великобритании.

Накануне подачи заявок была закончена третья фаза клинических испытаний вакцин Pfizer и BioNTech, которая показала еще большую их эффективность. Итоговое тестирование показало эффективность препаратов на уровне 95 процентов.