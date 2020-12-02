Путин не согласился с тюменским губернатором, что зарплаты в регионе выросли на 101%

Владимир Путин не согласился со словами тюменского губернатора о доходах жителей Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин возразил утверждению губернатора Тюменской области Александр Моора о росте доходов населения.

- Реальная начисленная заработная плата в 2020 году по итогам девяти месяцев — пусть небольшой, но плюс: 101 процент к аналогичному периоду прошлого года, - сообщил президенту глава региона.

Путин возразил, отметив, что несмотря на рост номинально начисленной зарплаты, доходы населения значительно сократились. Александр Моор уточнил, что сообщил именно о зарплате, а "реально располагаемые чуть ниже 100 процентов, это совершенно точно".

Президент при этом отметил рост розничной торговли, "в целом хороший уровень" занятости населения и рост постоянного населения, особенно учитывая спад по всей стране. В Тюменской области численность постоянного населения вырос на 2,6% за два года и продолжился в первом полугодии 2020 года.

Путин также подчеркнул проблемы аварийного жилья, загрязнённости водных объектов и инфекционных заболеваний. Александр Моор в ответ сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом в регионе в течение последних двух недель и рассказал о принятых мерах по борьбе с эпидемией.