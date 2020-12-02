Дмитрий Рогозин опубликовал видео своих утренних тренировок в стрельбе из пистолета

Дмитрий Рогозин опубликовал видео своих тренировок в стрельбе из пистолета Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава госкорпорации «Росковсмос» Дмитрий Рогозин опубликовал на своей странице в Facebook видео с тренировками по стрельбе из пистолета по мишеням, и признался, что утром ему нравится практиковаться в стрельбе. По его словам, такие тренировки создают рабочий настрой на весь день.

«Практическая стрельба с утра создает рабочий настрой на весь день. Начинаешь с пристрелки оружия, потом быстрее, еще быстрее», — написал он в социальной сети, и показал на видео, как стреляет по мишеням разной удаленности и с разных точек.

Напомним, ранее Рогозин представил свои песни о космосе. Теперь их может послушать каждый на сайте госкорпорации в разделе «Песни о космосе». Композиции на стихи главы Роскосмоса и его жены Татьяны Рогозиной можно также скачать. Как писал сайт kp.ru, ему принадлежат такие произведения, как «Не стреляй», «Рвем небо мы в клочья», «Над Россией», «Над Землей летит корабль», «Танцы в небе». А текст песни «Время-вечность» написала его супруга.